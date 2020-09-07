Порошенко пояснив, як влада повинна підтримувати мікробізнес через COVID-19

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

"Євросолідарність" має намір відстоювати інтереси мікробізнесу

Фракція "Європейської солідарності" захищатиме український мікробізнес і не дозволить перетворити контролюючі органи на каральну машину для підприємців.

Про це заявив лідер партії, п'ятий президент України Петро Порошенко під час зустрічі з активістами SaveФОП у Львові.

"Я маю інші погляди на те, для чого потрібні ФОПи, і для чого потрібні малі підприємства, ніж чинна влада. І наголошую на тому, що мета ця - це не збір податків. Бо в умовах спрощеного оподаткування проблеми не в тому, аби підвищувати надходження бюджету від ФОПів. Це не інтерес держави. Перш за все, це робочі місця. На сьогодні ФОПи працюють там, куди великий бізнес не добирається. Вони там є конкурентоздатні та забезпечують роботою як себе, так і своїх найманих працівників. А це означає, що вони виконують своє завдання", - наголосив Петро Порошенко.

За його словами, сьогодні більшість бізнесу думає про те, чи не краще поїхати за кілька кілометрів у Польщу, Чехію, де є всі умови для таких, там де державні програми для мікробізнесу.

Він запевнив, що "Євросолідарність" відстоюватиме інтереси мікробізнесу.

"У 1998 році я був причетний до того, аби створити систему спрощеного оподаткування. Ця боротьба за спрощену систему оподаткування дуже принципова. Депутати нашої фракції Ніна Южаніна і Олег Синютка завжди компетентно і фахово відстоюють позицію і права підприємців. На сьогодні маємо кілька принципових позицій. Перша: поки є карантин, незалежно чи запроваджується карантинні обмеження чи ні, має бути 100-відсоткова заборона на перевірки. Друге: ми вибираємо спеціальні галузі, які постраждали найбільше від Covid -19. І поки є карантин - ніхто ніякого ускладнення ФОПам не має права робити. Ми виступаємо за мораторій на будь-яке погіршення умов роботи ФОПів", - зазначив Порошенко.

Він також наголошує, що у тих галузях, а саме закладах громадського харчування, ринках, закладах туризму, там, де люди фізично не виходять на роботу, в тих закладах, які найбільше постраждали від Covid, необхідна державна допомога.

"Саме в цьому має бути антикоронавірусна підтримка економіки. Крім цього, має бути скасовано драконівський закон для підприємців - 1210", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у першому півріччі 2020 року українські банківські установи скоротили портфель гривневих корпоративних кредитів на 8,9 млрд грн (2%).

Раніше процентні ставки за новими кредитами банків для населення в липні 2020 року в національній валюті становили 35,6% річних. Це на 0,7 п.п. нижче, ніж у червні (36,3%).