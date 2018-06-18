Порошенко обсудит с лидерами ЕС новые вызовы безопасности от РФ

Украина рассчитывает на жесткую позицию ЕС в отношении новых вызовов безопасности со стороны России в Черном и Азовском морях
Президент Украины Петр Порошенко обсудит с лидерами Евросоюза новые вызовы безопасности со стороны Российской Федерации (РФ) в Черном и Азовском морях. Об этом Порошенко написал в Twitter.
"Рассчитываем на жесткую позицию ЕС в отношении новых вызовов безопасности со стороны России в Черном и Азовском морях. Обсудим этот вопрос с лидерами ЕС на Саммите 9 июля", - написал Порошенко.
Также Порошенко приветствовал решение Совета ЕС продлить на год "крымский пакет" санкций против РФ.
Приветствую решение Совета ЕС продлить на год «крымский пакет» санкций против российского агрессора.— Петр Порошенко (@poroshenko) June 18, 2018
Рассчитываем на жесткую позицию ЕС в отношении новых вызовов безопасности со стороны России в Черном и Азовском морях. Обсудим этот вопрос с лидерами ЕС на Саммите 9 июля.#КримЦеУкраїна pic.twitter.com/69Po59QDOd
Отметим, сегодня, 18 июня 2018 года, министры иностранных дел стран Европейского союза решили продлить на год запрет на инвестиции в оккупированный Крым.
Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что усиление десантных возможностей Российской Федерации (РФ) в Азовском море свидетельствует о возможности провокаций на этом направлении.