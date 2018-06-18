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Порошенко обговорить з лідерами ЄС нові безпекові виклики з боку РФ

НовиниПолітика    18.06.2018 - 15:42
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Україна розраховує на жорстку позицію ЄС щодо нових безпекових викликів з боку Росії у Чорному та Азовському морях

Президент України Петро Порошенко обговорить з лідерами Євросоюзу нові безпекові виклики з боку Російської Федерації (РФ) у Чорному та Азовському морях. Про це Порошенко написав у Twitter.

"Розраховуємо на жорстку позицію ЄС щодо нових безпекових викликів з боку Росії у Чорному та Азовському морях. Обговоримо це питання з лідерами ЄС на Саміті 9 липня", - написав Порошенко.

Також Порошенко привітав рішення Ради ЄС продовжити на рік "кримський пакет" санкцій проти РФ.

Зазначимо, сьогодні, 18 червня 2018 року, міністри закордонних справ країн Європейського союзу вирішили продовжити на рік заборону на інвестиції в окупований Крим.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявляв, що посилення десантних спроможностей Російської Федерації (РФ) в Азовському морі свідчить про можливість провокацій на цьому напрямку. 

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Теги публікації: Евросоюз, Порошенко Петро, Російська Федерація  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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