Турчинов допускає провокації через посилення десантних спроможностей РФ в Азовському морі

РФ нарощує присутність в Азовському морі

Посилення десантних спроможностей Російської Федерації (РФ) в Азовському морі свідчить про можливість провокацій на цьому напрямку. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов у ході зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Великої Британії в Україні Джудіт Гоф, повідомляє прес-служба РНБО.

Так, у ході зустрічі обговорювалося, зокрема, нарощування військової присутності Російською Федерацією в Азовському морі.

"Посилення десантних спроможностей РФ у цьому регіоні свідчить про можливість провокацій з їх боку на Азовському узбережжі", - сказав Турчинов, говорячи про спроби РФ блокувати кораблі, які прямують до українських портів в Азовському морі.

Також обговорювалося проведення миротворчої операції на сході України та ситуація на Донбасі. В цьому контексті Турчинов висловив переконання, що об'єднані сили готові адекватно реагувати на будь-які провокації.

Також Турчинов висловив сподівання, що наступного тижня парламент ухвалить законопроект "Про національну безпеку".

Як повідомляється, посол Великої Британії наголосила, що Велика Британія підтримує незалежність та територіальну цілісність України і залишається надійним партнером України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командування РФ на Донбасі посилює окупаційні війська на Маріупольському напрямку.