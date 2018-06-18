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Турчинов допускає провокації через посилення десантних спроможностей РФ в Азовському морі

НовиниНадзвичайні події    18.06.2018 - 13:19
Фото: Олександр Турчинов провів зустріч з Джудіт Гоф (rnbo.gov.ua)
Фото: Олександр Турчинов провів зустріч з Джудіт Гоф (rnbo.gov.ua)

РФ нарощує присутність в Азовському морі

Посилення десантних спроможностей Російської Федерації (РФ) в Азовському морі свідчить про можливість провокацій на цьому напрямку. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов у ході зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Великої Британії в Україні Джудіт Гоф, повідомляє прес-служба РНБО.

Так, у ході зустрічі обговорювалося, зокрема, нарощування військової присутності Російською Федерацією в Азовському морі.

"Посилення десантних спроможностей РФ у цьому регіоні свідчить про можливість провокацій з їх боку на Азовському узбережжі", - сказав Турчинов, говорячи про спроби РФ блокувати кораблі, які прямують до українських портів в Азовському морі.

Також обговорювалося проведення миротворчої операції на сході України та ситуація на Донбасі. В цьому контексті Турчинов висловив переконання, що об'єднані сили готові адекватно реагувати на будь-які провокації. 

Також Турчинов висловив сподівання, що наступного тижня парламент ухвалить законопроект "Про національну безпеку".

Як повідомляється, посол Великої Британії наголосила, що Велика Британія підтримує незалежність та територіальну цілісність України і залишається надійним партнером України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командування РФ на Донбасі посилює окупаційні війська на Маріупольському напрямку.

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Теги публікації: Російська Федерація, провокации, Олександр Турчинов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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