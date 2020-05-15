Порошенко обсудил с временной поверенной в делах США противодействие агрессии России

Председатель "Европейской солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко обсудил с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин противодействие продолжающейся агрессии России против Украины и важность консолидации международного единства и солидарности с Украиной для обеспечения деоккупации Донбасса и Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Порошенко выразил благодарность американской стороне за надежную и действенную поддержку Украины в отстаивании суверенитета и территориальной целостности, а также в деле борьбы с пандемией коронавируса.

Кроме того, Порошенко отметил ведущую роль США в укреплении международного режима санкций против России и недопущении международной реабилитации Кремля. Он подчеркнул важность продолжения курса Украины на европейскую интеграцию, недопущение пауз в движении к членству в НАТО.

Отдельно была отмечена необходимость обеспечения необратимости и устойчивости внутренних реформ, в частности в налоговой и таможенной сферах, в области государственных закупок.

Председатель "Европейской солидарности" выступил в поддержку предоставления Украине кредитных гарантий со стороны США как важного инструмента обеспечения макрофинансовой стабильности государства.

Также Порошенко выразил обеспокоенность монополизацией влияния власти в рамках Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, что подрывает ее независимость, а также продолжающимся политическим давлением на отдельные украинские телеканалы.

Как отмечает пресс-служба, во время встречи было обращено внимание на "крайне опасную тенденцию возвращения Украины к временам политически мотивированных преследований", а также "использование правоохранительных органов для преследования демократической оппозиции".

В то же время, Порошенко поздравил номинирование генерал-лейтенанта Кейта Дейтона на должность посла Соединенных штатов в Украине и выразил надежду на твердую солидарность с Украиной на основе двухпартийной поддержки США.

Напомним, ранее бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назвал дела против Петра Порошенко политическим преследованием, которые напоминают времена Виктора Януковича.