Порошенко обговорив з тимчасовою повіреною у справах США протидію агресії Росії

Голова "Європейської солідарності", п’ятий президент України Петро Порошенко обговорив з тимчасовою повіреною в справах США в Україні Крістіною Квін протидію триваючій агресії Росії проти України та важливість консолідації міжнародної єдності та солідарності з Україною для забезпечення деокупації Донбасу і Крим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Порошенко висловив вдячність американській стороні за надійну і дієву підтримку України у відстоюванні суверенітету і територіальної цілісності, а також у справі боротьби з пандемією коронавірусу.

Окрім того, Порошенко відзначив провідну роль США у зміцненні міжнародного режиму санкцій проти Росії та недопущенні міжнародної реабілітації Кремля. Він підкреслив важливість продовження курсу України на європейську інтеграцію, недопущення пауз у русі до членства в НАТО.

Окремо було наголошено на необхідності забезпечення незворотності і сталості внутрішніх реформ, зокрема у податковій та митній сферах, у галузі державних закупівель.

Голова "Європейської солідарності" виступив на підтримку надання Україні кредитних гарантій з боку США як вагомого інструменту забезпечення макрофінансової стабільності держави.

Також Порошенко висловив занепокоєння монополізацією впливу влади в рамках Нацради з питань телебачення і радіомовлення, що підриває її незалежність, а також триваючим політичним тиском на окремі українські телеканали.

Як зазначає прес-служба, під час зустрічі було звернуто увагу на "вкрай небезпечну тенденцію повернення України до часів політично вмотивованих переслідувань", а також "використання правоохоронних органів для переслідування демократичної опозиції".

Водночас, Порошенко привітав номінування генерал-лейтенанта Кіта Дейтона на посаду посла Сполучених штатів в Україні та висловив сподівання на тверду солідарність з Україною на засадах двопартійної підтримки США.

Нагадаємо, раніше колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка назвав справи против Петра Порошенка політичним переслідуванням, які нагадують часи Віктора Януковича.