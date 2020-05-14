Рябошапка: преследование Порошенко напоминают времена Януковича

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Он также отметил, что проект подозрения, который был подписан Венедиктовой и передан в Генпрокуратуру, был юридически неграмотным

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что так называемые "дела Порошенко" обсуждались с президентом Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в интервью "Левом берегу", передает РБК-Украина.

По его словам, производства, возбужденные Государственным бюро расследований против пятого президента, Зеленский обсуждал и с Ириной Венедиктовой, на то время начальником ГБР, а теперь - генеральным прокурором. Рябошапка отмечает, что преследование Порошенко напоминают ему времена Януковича, который тоже преследовал политических оппонентов.

"Если никаких оснований нет, невозможно и привлечь к ответственности. Если они есть, тогда это можно делать. А делать так, как делали предыдущие власти, очевидно, нельзя. Я объяснял президенту, по крайней мере в двух кейсах, в частности, по делу Высшего совета правосудия, что эти истории не являются перспективные. А Венедиктова рассказывала, что генпрокурор блокирует работу ГБР", - сказал Рябошапка.

Он также отметил, что проект подозрения, который был подписан Венедиктовой и передан в Генпрокуратуру, был юридически неграмотным и не имел правовых перспектив.

"Документ был подготовлен следователями ГБР, присланный в Офис генерального прокурора. Прокуроры просмотрели и того же вечера сказали, что это некачественный документ. Поэтому направили в Государственное бюро расследований на доработку. Документ был весь исчерчен. Мало того, что там, на самом деле, не было доказательств, которые бы могли подтвердить преступления, в которых подозревался пятый президент. Так еще и юридически все было очень несовершенно оформлено", - рассказал Рябошапка.

Бывший генпрокурор считает, что Венедиктова имеет недостаточный уровень квалификации для руководства правоохранительными органами.

"Конкурс на руководителя ГБР она бы не выиграла, если бы он был честный и прозрачный. Потому что она не имеет необходимых качеств - ни моральных, ни профессиональных, чтобы этот конкурс выиграть. И, в принципе, ее поход в Верховный суд это показал (своего времени Венедиктова не сумела пройти конкурс на должность судьи ВСУ - ред.)", - добавил Рябошапка.

По его мнению, об этом свидетельствует, в частности, и юридическое качество проекта подозрения пятом президенту, которую подготовило ГБР. Когда Венедиктова пыталась подписать ее в Генпрокуратуре, ей объяснили, что подобные дела по подследственности относятся не к ГБР, а к НАБУ.

"Венедиктова не совсем хорошо разбирается в уголовном процессе. Думаю, она узнала о нарушении подследственности, когда мы обсуждали качество этого подозрения. Мы просто прочитали ей цитату из Уголовного процессуального кодекса, и она удивленно узнала, что это подследственность НАБУ. Поэтому пришлось отдать это дело в НАБУ. А Холодницкий исключил статью 364 УК по квалификации, чем частично подтвердил мою правоту, что там нет злоупотребления властью, и отправил дело обратно в ГБР", - объясняет Рябошапка.

Бывший генпрокурор отметил, что в процессах, которые "наплодило" ГБР против Порошенко, нет правовых перспектив.

"В тех 16 или 17 делах я ничего перспективного не вижу", - говорит Рябошапка.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский намерен менять состав Кабинета министра, пока правительство "не станет идеальным". Глава государства подчеркнул, что сейчас во власти нет неприкасаемых.

Как известно, 17 марта Венедиктова стала генеральным прокурором, вместо Руслана Рябошапки. Назначение Венедиктовой поддержали 269 народных депутатов после того, как предыдущий генпрокурор Рябошапка был отправлен в отставку.

Автор: Александра Диденко