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Порошенко обсудил с Трюдо ситуацию с российскими паспортами на Донбассе

Новости » Политика    06.05.2019 - 23:18
Порошенко обсудил с Трюдо ситуацию с российскими паспортами на Донбассе
Фото: Петр Порошенко и Джастин Трюдо (president.gov.ua)

Порошенко надеется на усиление со стороны Канады санкций против России

Действующий президент Украины Петр Порошенко с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в телефонном режиме обсудил в понедельник, 6 мая, вопрос выдачи российских паспортов на Донбассе. Как информирует РБК-Украина, об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Надеюсь, что Канада займет принципиальную позицию в вопросе усиления санкционного давления на Москву в ответ на так называемые паспортные указы Кремля", - отметил он.

По его словам, собеседники также подробно обсудили развитие ситуации на Донбассе и подчеркнули важность освобождения украинских граждан, которые незаконно содержатся в российских тюрьмах.

"Также обсудили подготовку к проведению Третьей конференции по вопросам реформ в Украине, которая пройдет с 2 по 4 июля в Торонто", - отметил Порошенко.

Глава государства кроме того поблагодарил Трюдо за неизменную поддержку Украины на международной арене.Порошенко обсудил с Трюдо ситуацию с российскими паспортами на Донбассе

Напомним, еще 22 апреля до официального объявления результатов выборов президента Украины премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Владимира Зеленского с победой на президенствьких выборах.

Фриланд планирует встретиться с Зеленским и Порошенко Трюдо поздравил Зеленского с победой на выборах
Новости Украины КанадаДжастин Трюдо
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