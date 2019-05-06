Порошенко обсудил с Трюдо ситуацию с российскими паспортами на Донбассе

Фото: Петр Порошенко и Джастин Трюдо (president.gov.ua)

Порошенко надеется на усиление со стороны Канады санкций против России

Действующий президент Украины Петр Порошенко с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в телефонном режиме обсудил в понедельник, 6 мая, вопрос выдачи российских паспортов на Донбассе. Как информирует РБК-Украина, об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Надеюсь, что Канада займет принципиальную позицию в вопросе усиления санкционного давления на Москву в ответ на так называемые паспортные указы Кремля", - отметил он.

По его словам, собеседники также подробно обсудили развитие ситуации на Донбассе и подчеркнули важность освобождения украинских граждан, которые незаконно содержатся в российских тюрьмах.

"Также обсудили подготовку к проведению Третьей конференции по вопросам реформ в Украине, которая пройдет с 2 по 4 июля в Торонто", - отметил Порошенко.

Глава государства кроме того поблагодарил Трюдо за неизменную поддержку Украины на международной арене.

Напомним, еще 22 апреля до официального объявления результатов выборов президента Украины премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Владимира Зеленского с победой на президенствьких выборах.