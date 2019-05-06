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Порошенко обговорив із Трюдо ситуацію із російськими паспортами на Донбасі

Новини » Політика    06.05.2019 - 23:18
Порошенко обговорив із Трюдо ситуацію із російськими паспортами на Донбасі
Фото: Петро Порошенко та Джастін Трюдо (president.gov.ua)

Порошенко сподівається на посилення з боку Канади санкцій проти Росії

Діючий президент України Петро Порошенко із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у телефонному режимі обговорив у понеділок, 6 травня, питання видачі російських паспортів на Донбасі. Як інформує РБК-Україна, про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сподіваюся, що Канада займе принципову позицію в питанні посилення санкційного тиску на Москву у відповідь на так звані паспортні укази Кремля", - зазначив він.

За його словами, співрозмовники також детально обговорили розвиток ситуації на Донбасі та наголосили на важливості звільнення українських громадян, які незаконно утримуються в російських тюрмах. 

"Також обговорили підготовку до проведення Третьої конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться з 2 по 4 липня у Торонто", - зазначив Порошенко.

Глава держави крім того подякував Трюдо за незмінну підтримку України на міжнародній арені.
Порошенко обговорив із Трюдо ситуацію із російськими паспортами на Донбасі

Нагадаємо, ще 22 квітня до офіційного оголошення результатів виборів президента України прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо привітав Володимира Зеленського з перемогою на президенствьких виборах. 

Фріланд планує зустрітися з Зеленським і Порошенко Трюдо привітав Зеленського з перемогою на виборах
Новини України КанадаДжастин Трюдо
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