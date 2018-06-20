Порошенко обсудил с министром иностранных дел Латвии ситуацию на Донбассе

Были обсуждены перспективы размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко встретился с министром иностранных дел Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Президент выразил признательность Латвии за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, солидарность и помощь принимающей стороны в противодействии российской агрессии, а также осуждение и непризнание незаконной оккупации Крыма", - говорится в сообщении.

Порошенко высоко оценил последовательную позицию Латвии относительно необходимости продления Европейским Союзом санкций против России до полного восстановления территориальной целостности Украины, включительно с Крымом.

Также он проинформировал Ринкевичса о ситуации на Донбассе, в частности о продолжении обстрелов с использованием тяжелого вооружения со стороны контролируемых Россией боевиков. Были обсуждены перспективы размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Кроме этого, стороны сверили позиции накануне саммита Украина - ЕС и мероприятий в рамках июльского саммита НАТО в Брюсселе.

Ринкевичс отметил важность активной международной кампании с целью освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что Климкин проинформировал Эдгарса Ринкевичса о результатах последней нормандской встречи. Также он поблагодарил министра Едгарса Ринкевичса за последовательную поддержку Украины.