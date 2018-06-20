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Интервью

Порошенко обсудил с министром иностранных дел Латвии ситуацию на Донбассе

НовостиПолитика    20.06.2018 - 19:24
Фото: встреча Порошенко и Рінкевичса (president.gov.ua)
Фото: встреча Порошенко и Рінкевичса (president.gov.ua)

Были обсуждены перспективы размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко встретился с министром иностранных дел Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Президент выразил признательность Латвии за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, солидарность и помощь принимающей стороны в противодействии российской агрессии, а также осуждение и непризнание незаконной оккупации Крыма", - говорится в сообщении.

Порошенко высоко оценил последовательную позицию Латвии относительно необходимости продления Европейским Союзом санкций против России до полного восстановления территориальной целостности Украины, включительно с Крымом.

Также он проинформировал Ринкевичса о ситуации на Донбассе, в частности о продолжении обстрелов с использованием тяжелого вооружения со стороны контролируемых Россией боевиков. Были обсуждены перспективы размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Кроме этого, стороны сверили позиции накануне саммита Украина - ЕС и мероприятий в рамках июльского саммита НАТО в Брюсселе.

Ринкевичс отметил важность активной международной кампании с целью освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что Климкин проинформировал Эдгарса Ринкевичса о результатах последней нормандской встречи. Также он поблагодарил министра Едгарса Ринкевичса за последовательную поддержку Украины.

Госдеп США призвал Россию прекратить преследования миссии ОБСЕ на Донбассе Надо использовать все возможности для давления на РФ, - Климкин
Теги публикации: Порошенко Петр, Донбасс, Латвия, агрессия РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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