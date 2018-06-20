Климкин заявил, что позиция РФ была направлена на легитимизацию своей оккупации

Министр поблагодарил Латвию за дружескую помощь и поддержку

Позиция Российской Федерации была направлена на легитимизацию своей оккупации. Об этом на совместной пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент РБК-Украина.

Министр поблагодарил Латвию за дружескую помощь и за поддержку в отстаивании независимости Украины.

"И это происходило не только в рамках дружеской помощи. Я очень благодарен Латвии за одобрение "списка Магнитского". Именно в последовательных действиях и есть настоящая дружба. Так же для нас очень важно, что украинские военные получали реабилитацию в Латвии. Так же для нас важно, что именно Эдгарс последовательно поддерживал все, что касалось оккупированного Крыма, крымских татар, украинцев, всех тех, кто боится говорить даже на кухне. Мы начали разговор с темы оккупированного Донбасса, с того, как мы можем освободить политических заключенных, каким образом проблематика Украины будет обсуждаться на заседании", - сказал Климкин.

По словам министра, он проинформировал Эдгарса о результатах последней нормандской встречи.

"...четко сказал, что позиция РФ была направлена на легитимизацию своей оккупации, никакого желания говорить о полицейском компоненте и деоккупации", - сказал Климкин.

По его словам, на встрече были обсуждены и другие вопросы.

"Мы работаем над тем, чтобы наши инвесторы и латвийские инвесторы достигли договоренностей в сфере экономики. Мы не обошли стороной вопросы образования. Реформа образования в Латвии дала возможность построить логику реформы у нас. Я хочу сказать Эдгарсу мою личную благодарность за то, что он делает", - добавил он.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин блокирует деоккупацию Донбасса дипломатическим путем.