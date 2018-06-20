Порошенко обговорив з міністром закордонних справ Латвії ситуацію на Донбасі

Було обговорено перспективи розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі

Президент України Петро Порошенко зустрівся з міністром закордонних справ Латвійської Республіки Едгарсом Рінкевичсом. Про це повідомляє прес-служба президента.

"Президент висловив вдячність Латвії за незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, солідарність та допомогу латвійської сторони у протидії російській агресії, а також засудження та невизнання незаконної окупації Криму", - йдеться у повідомленні.

Порошенко високо оцінив послідовну позицію Латвії щодо необхідності продовження Європейським Союзом санкцій проти Росії до повного відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом.

Також він поінформував Рінкевичса про ситуацію на Донбасі, зокрема про продовження обстрілів з використанням важкого озброєння з боку контрольованих Росією бойовиків. Було обговорено перспективи розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі.

Крім цього, сторони звірили позиції напередодні цьогорічного саміту Україна - ЄС та заходів у рамках липневого саміту НАТО у Брюсселі.

Рінкевичс наголосив на важливості активної міжнародної кампанії з метою звільнення українських політв’язнів з російських тюрем.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що Клімкін проінформував Едгарса Рінкевичса про результати останньої нормандської зустрічі. Також він подякував міністру Едгарсу Рінкевичсу за послідовну підтримку України.