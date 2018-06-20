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Інтерв'ю

Порошенко обговорив з міністром закордонних справ Латвії ситуацію на Донбасі

НовиниПолітика    20.06.2018 - 19:24
Фото: зустріч Порошенка та Рінкевичса (president.gov.ua)
Фото: зустріч Порошенка та Рінкевичса (president.gov.ua)

Було обговорено перспективи розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі

Президент України Петро Порошенко зустрівся з міністром закордонних справ Латвійської Республіки Едгарсом Рінкевичсом. Про це повідомляє прес-служба президента.

"Президент висловив вдячність Латвії за незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, солідарність та допомогу  латвійської сторони у протидії російській агресії, а також засудження та невизнання незаконної окупації Криму", - йдеться у повідомленні.

Порошенко високо оцінив послідовну позицію Латвії щодо необхідності продовження Європейським Союзом санкцій проти Росії до повного відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом.

Також він поінформував Рінкевичса про ситуацію на Донбасі, зокрема про продовження обстрілів з використанням важкого озброєння з боку контрольованих Росією бойовиків. Було обговорено перспективи розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі.

Крім цього, сторони звірили позиції напередодні цьогорічного саміту Україна - ЄС та заходів у рамках липневого саміту НАТО у Брюсселі. 

Рінкевичс наголосив на важливості активної міжнародної кампанії з метою звільнення українських політв’язнів з російських тюрем.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що Клімкін проінформував Едгарса Рінкевичса  про результати останньої нормандської зустрічі. Також він подякував міністру Едгарсу Рінкевичсу за послідовну підтримку України

Держдеп США закликав Росію припинити переслідування місії ОБСЄ на Донбасі Треба використовувати всі можливості для тиску на РФ, - Клімкін
Теги публікації: Порошенко Петро, Донбас, Латвия, агресія РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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