Порошенко обсудил координацию усилий с главой делегации Европарламента Кубилиусом

"Искренне благодарен и всегда открыт к встрече с автором "Плана Кубилиуса" для Украины вроде "Плана Маршала". И в правительстве, и в оппозиции, и в Европейском парламенте - Украина для вас всегда оставалась среди ваших высших приоритетов", - отметил пятый президент.

Петр Порошенко и Андриус ​​Кубилиус обсудили результаты саммита "Украина - Европейский Союз", который состоялся 12 октября. Они согласились с необходимостью ускорить процессы интеграции Украины в ЕС, что будет значительно способствовать укреплению стабильности, безопасности и процветания в регионе. Пятый президент Украины высоко оценил неизменную поддержку Европейского Парламента европейской перспективы для Украины и помощь во внедрении реформ.

"Вы начали европейские реформы, и это является важным достижением, чего Украина смогла достичь. С Соглашением об ассоциации, с зоной свободной торговли. Со всем", - отметил Андреас Кубилиус.

В контексте подготовки к следующему Саммиту "Восточного партнерства" 15 декабря в Брюсселе Петр Порошенко призвал руководство Евросоюза к одобрению амбициозных и стратегически смелых решений относительно новой восточноевропейской повестки дня, связанной с расширением. По результатам дискуссии договорились совместно работать с целью продвижения интересов Украины и ассоциированного трио по итогам саммита.

Лидер "ЕС" отметил - важно укреплять международную солидарность в противодействии российской агрессии против Украины и подрывной деятельности Кремля против стран демократического мира. В этой связи пятый президент Украины особо подчеркнул риски безопасности энергетического шантажа со стороны России в отношении Украины и Европейского Союза.

"Очень опасно, что Россия набирает обороты. Сегодня мы слабее, чем 2 или 3 года назад. Можем назвать это даже "зимой российского реванша". И это не только о цене за российский газ. Все понимают, что Россия всегда шантажировала Украину. Они прекратили это делать только тогда, когда мы в 2015 году отказались от закупок у России газа. Мы выиграли Стокгольмский арбитраж на 4,5 млрд долларов. Эти деньги мы вернули из путинского кармана, ведь "Газпром" - это и есть путинский карман, который даже ближе и глубже российского государственного бюджета", - напомнил пятый президент Украины.