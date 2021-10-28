ru ua
Чт, 28 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Порошенко обсудил координацию усилий с главой делегации Европарламента Кубилиусом

Новина українською →
Киев, Четверг 28 октября 2021 14:57
Порошенко обсудил координацию усилий с главой делегации Европарламента Кубилиусом Фото: Петр Порошенко с Андриусом Кубилиусом (eurosolidarity.org)
Автор: Наталия Гурковская

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с главой делегации Европейского Парламента в Парламентской ассамблее "Восточного партнерства" Андреусом Кубилиусом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт "Европейской солидарности".

"Искренне благодарен и всегда открыт к встрече с автором "Плана Кубилиуса" для Украины вроде "Плана Маршала". И в правительстве, и в оппозиции, и в Европейском парламенте - Украина для вас всегда оставалась среди ваших высших приоритетов", - отметил пятый президент.

Петр Порошенко и Андриус ​​Кубилиус обсудили результаты саммита "Украина - Европейский Союз", который состоялся 12 октября. Они согласились с необходимостью ускорить процессы интеграции Украины в ЕС, что будет значительно способствовать укреплению стабильности, безопасности и процветания в регионе. Пятый президент Украины высоко оценил неизменную поддержку Европейского Парламента европейской перспективы для Украины и помощь во внедрении реформ.

"Вы начали европейские реформы, и это является важным достижением, чего Украина смогла достичь. С Соглашением об ассоциации, с зоной свободной торговли. Со всем", - отметил Андреас Кубилиус.

В контексте подготовки к следующему Саммиту "Восточного партнерства" 15 декабря в Брюсселе Петр Порошенко призвал руководство Евросоюза к одобрению амбициозных и стратегически смелых решений относительно новой восточноевропейской повестки дня, связанной с расширением. По результатам дискуссии договорились совместно работать с целью продвижения интересов Украины и ассоциированного трио по итогам саммита.

Лидер "ЕС" отметил - важно укреплять международную солидарность в противодействии российской агрессии против Украины и подрывной деятельности Кремля против стран демократического мира. В этой связи пятый президент Украины особо подчеркнул риски безопасности энергетического шантажа со стороны России в отношении Украины и Европейского Союза.

"Очень опасно, что Россия набирает обороты. Сегодня мы слабее, чем 2 или 3 года назад. Можем назвать это даже "зимой российского реванша". И это не только о цене за российский газ. Все понимают, что Россия всегда шантажировала Украину. Они прекратили это делать только тогда, когда мы в 2015 году отказались от закупок у России газа. Мы выиграли Стокгольмский арбитраж на 4,5 млрд долларов. Эти деньги мы вернули из путинского кармана, ведь "Газпром" - это и есть путинский карман, который даже ближе и глубже российского государственного бюджета", - напомнил пятый президент Украины.

Как сообщалось, лидер "Европейской солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с главой Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт. Петр Порошенко поздравил Маргарету Седерфельт с избранием на высокий пост главы ПА ОБСЕ и пожелал успехов в деле обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионе ответственности Организации.

Также 17-18 ноября по приглашению президента Европейской народной партии Дональда Туска (ЕНП) лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко примет участие в Конгрессе и Саммите Европейской народной партии в Роттердаме.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко
NEWS
Киев ужесточает карантин с 1 ноября
Киев ужесточает карантин с 1 ноября
DAILY
Мстислав Баник, "Дія": Украинцам не стоит бояться "цифрового рабства"
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Мстислав Баник, "Дія": Украинцам не стоит бояться "цифрового рабства"