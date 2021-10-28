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Порошенко обговорив координацію зусиль з головою делегації Європарламенту Кубіліусом

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Київ, Четвер 28 жовтня 2021 14:57
Порошенко обговорив координацію зусиль з головою делегації Європарламенту Кубіліусом Фото: Петро Порошенко з Андріусом Кубіліусом (eurosolidarity.org)
Автор: Наталія Гурковська

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся з головою делегації Європейського Парламенту у Парламентській асамблеї "Східного партнерства" Андріусом Кубіліусом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт "Європейської солідарності".

"Щиро вдячний і завжди відкритий до зустрічі з автором "Плану Кубіліуса" для України на зразок "Плану Маршала". І в уряді, і в опозиції, і в Європейському парламенті - Україна для вас завжди залишалася серед ваших найвищих пріоритетів", - зазначив п‘ятий президент.

Петро Порошенко та Андріус Кубіліус обговорили результати саміту "Україна - Європейський Союз", який відбувся 12 жовтня. Вони погодилися із необхідністю прискорити процеси інтеграції України до ЄС, що значно сприятиме зміцненню стабільності, безпеки та процвітання в регіоні. П’ятий президент України високо оцінив незмінну підтримку з боку Європейського Парламенту європейської перспективи для України та допомогу у впровадженні реформ.

"Ви розпочали європейські реформи, і це є важливим здобутком, чого Україна змогла досягнути. З Угодою про асоціацію, із зоною вільної торгівлі. З усім", - зазначив Андріас Кубіліус.

У контексті підготовки до наступного Саміту "Східного партнерства" 15 грудня у Брюсселі Петро Порошенко закликав керівництво Євросоюзу до схвалення амбітних і стратегічно сміливих рішень щодо нового східноєвропейського порядку денного, пов’язаного із розширенням. За результатами дискусії домовились спільно працювати з метою просування інтересів України та асоційованого тріо за підсумками Саміту.

Лідер "ЄС" наголосив - важливо зміцнювати міжнародну солідарність у протидії російській агресії проти України та підривній діяльності Кремля проти країн демократичного світу. У зв’язку з цим п’ятий Президент України особливо підкреслив безпекові ризики енергетичного шантажу з боку Росії щодо України та Європейського Союзу.

"Дуже небезпечно, що Росія набирає обертів. Сьогодні ми слабші, ніж 2 чи 3 роки тому. Можемо назвати це навіть "зимою російського реваншу". І це не лише про ціну за російський газ. Всі розуміють, що Росія завжди шантажувала Україну. Вони припинили це робити лише тоді, коли ми у 2015 році відмовилися від закупівель у Росії газу. Ані в 2015, ані в 2016, 2017, 2018, ані у 2019 році ми жодного слова від Росії не чули про те, що України нібито краде російський газ. Ми виграли Стокгольмський арбітраж на 4,5 млрд доларів. Ці гроші ми повернули з путінської кишені, адже Газпром - це і є путінська кишеня, яка навіть ближча і глибша за російський державний бюджет", - нагадав п’ятий президент України.

Як повідомлялось, лідер "Європейської солідарності", п’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з главою Парламентської Асамблеї ОБСЄ Маргаретою Седерфельт. Петро Порошенко привітав Маргарету Седерфельт з обранням на високу посаду очільника ПА ОБСЄ та побажав успіхів у справі забезпечення миру, безпеки і стабільності в регіоні відповідальності Організації.

Також 17-18 листопада на запрошення президента Європейської народної партії (ЄНП) Дональда Туска лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко візьме участь у Конгресі та Саміті Європейської народної партії у Роттердамі.

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