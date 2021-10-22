Порошенко примет участие в Конгрессе и Саммите ЕНП

17-18 ноября по приглашению президента Европейской народной партии Дональда Туска (ЕНП) лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко примет участие в Конгрессе и Саммите Европейской народной партии в Роттердаме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт "Европейской солидарности".

В кругу политической семьи ЕНП Петр Порошенко представит лидерам европейских партий актуальное состояние ситуации в Украине и вокруг Украины, в частности по вопросам противодействия российской агрессии, региональной и энергетической безопасности, политических процессов в Украине и прогресса на пути интеграции в Европейский Союз.

Согласно предварительным договоренностям, Петр Порошенко проведет ряд двусторонних встреч с европейскими лидерами и руководством ЕНП.

Как известно, в начале октября Петр Порошенко принял участие в международной конференции в сфере безопасности в Висбю (Готланд, Швеция), где представил видение ключевых вызовов перед восточной политикой Евросоюза и содержательного наполнения новой редакции "Восточного партнерства".

По мнению Петра Порошенко, Европейский Союз и Запад в целом должны перестать пытаться "не обижать Путина", а жестко противостоять деструктивным действиям Российской Федерации. Он также призвал к продолжению и усилению политики санкций против России как страны-агрессора.

"Нет времени для колебаний, раздумий, умиротворения, полумер и политики выжидания, потому что именно сегодня, в том числе в Украине, решается будущее и европейского континента, и России", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

Одновременно Запад должен обновить подходы к отношениям со странами "Восточного партнерства", особенно со странами, которые четко провозгласили курс на интеграцию с Евросоюзом и заключили Соглашения об ассоциации - Украиной, Грузией и Молдовой.

"Сегодня мы имеем возможность творить наше общее будущее путем формирования "Восточного партнерства 2.0" на основе Стратегии восточного расширения", - отметил Петр Порошенко.

По словам пятого президента, такая Стратегия требует политического лидерства со стороны Евросоюза и разумного сочетания существующих реалий с обновленными механизмами и инструментами, испытанными в рамках предыдущих волн расширения Союза, в частности углубленной секторальной интеграции, "скринингом" законодательства, усиленной финансовой поддержкой.