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Интервью

Порошенко обсудил с главой МИД Германии подготовку к саммиту Украина-ЕС 

НовостиПолитика    01.06.2018 - 00:32
Фото: Петр Порошенко и Гайко Маас (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко и Гайко Маас (president.gov.ua)

20-й саммит Украина-ЕС состоится в Брюсселе 9 июля

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром иностранных дел ФРГ Гайко Мааса. Об этом информирует сайт президента Украины.

Представители Украины и ФРГ обсудили вопросы подготовки к 20-му саммиту Украина-ЕС, который состоится в Брюсселе 9 июля.

Стороны обсуждали ситуацию на Донбассе и дальнейшие шаги для активизации мирного процесса с помощью многонациональной операции под эгидой ООН.

"Стороны подчеркнули важность скорейшего развертывания многонациональной операции по поддержанию мира под эгидой ООН, что создаст благоприятную атмосферу для реализации минских договоренностей. Была поддержана идея рассмотреть этот вопрос в рамках следующего заседания министров иностранных дел стран Нормандского формата", - говорится в отчете.

Маас посетит контактную линию, чтобы лично ознакомиться с ситуацией, сложившейся из-за российской агрессии.

"Президент Украины подчеркнул, что Россия до сих пор остается источником дестабилизации ситуации в Украине, о чем свидетельствует попытка покушения на оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко. Петр Порошенко отметил, что благодаря удачной спецоперации удалось идентифицировать организаторов преступления", - сообщает сайт президента.

На встрече обсуждались вопросы об освобождении украинских политзаключенных, в частности, ситуацию со здоровьем Олега Сенцова и Владимира Балуха.

МИД Германии впервые посетил Украину после своего назначения.

Напомним, 1 июня Луценко и Грицак встретятся с дипломатами G7 чтобы объяснить ситуацию со спецоперацией в отношении заказного убийства Бабченко. 

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Теги публикации: Порошенко Петр, Германия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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