Порошенко обговорив з главою МЗС Німеччини підготовку до саміту Україна-ЄС

20-й саміт Україна-ЄС відбудеться в Брюсселі 9 липня

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасу. Про це інформує сайт президента України.

Представники України і ФРН обговорили питання підготовки до 20-го саміту Україна-ЄС, який відбудеться в Брюсселі 9 липня.

Сторони обговорювали ситуацію на Донбасі і подальші кроки для активізації мирного процесу з допомогою багатонаціональної операції під егідою ООН.

"Сторони підкреслили важливість якнайшвидшого розгортання багатонаціональної операції з підтримання миру під егідою ООН, що створить сприятливу атмосферу для реалізації мінських домовленостей. Була підтримана ідея розглянути це питання в рамках наступного засідання міністрів закордонних справ країн Нормандського формату", - йдеться в звіті.

Маас відвідає контактну лінію, щоб особисто ознайомитися з ситуацією, що склалася через російську агресію.

"Президент України підкреслив, що Росія досі залишається джерелом дестабілізації ситуації в Україні, про що свідчить спроба замаху на опозиційного російського журналіста Аркадія Бабченко. Петро Порошенко зазначив, що завдяки вдалій спецоперації вдалося ідентифікувати організаторів злочину", - повідомляє сайт президента.

На зустрічі обговорювалися питання про звільнення українських політв'язнів, зокрема, ситуацію зі здоров'ям Олега Сенцова і Володимира Балуха.

МЗС Німеччини вперше відвідав Україну після свого призначення.

Нагадаємо, 1 червня Луценко і Грицак зустрінуться з дипломатами G7, щоб пояснити ситуацію зі спецоперацією щодо замовного вбивства Бабченко.