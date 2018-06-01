Луценко и Грицак встретятся с дипломатами G7 по делу Бабченко

1 июня в Генеральной прокуратуре состоится встреча с дипломатами G7

В пятницу руководители ГПУ и СБУ планируют встретиться с представителями стран Большой семерки для того, чтобы объяснить ситуацию со спецоперацией в отношении заказного убийства Бабченко. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире программы "Право на власть".

"Завтра в Генеральной прокуратуре состоится встреча с дипломатами G7. Надеюсь, что мы сможем им объяснить, что находимся в особой ситуации. Мы на войне и наши границы не защищены", - заявил Луценко.

По его словам, участие во встрече также примут председатель СБУ Василий Грицак и офицеры, которые были задействованы в спецоперации по спасению жизни журналиста Аркадия Бабченко.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко.

"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток", - сказала судья.

Отметим, сегодня, в ходе судебного заседания адвокат подозреваемого Бориса Германа в Шевченковском районном суде заявил, что нет оснований считать, что был совершен террористический акт.

Адвокат заявил, что сторона защиты будет обжаловать решение суда.