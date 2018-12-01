Порошенко обсудил с Чапутовичем восстановление свободы судоходства в Азово-Керченской акватории

Фото: Петр Порошенко и Яцек Чапутович (president.gov.ua)

Стороны также обсудили взаимодействие стран на евроинтеграционном и евроатлантическом направлениях

Во время встречи президента Украины Петра Порошенко с министром иностранных дел Республики Польша Яцеком Чапутовичем стороны скоординировали шаги для восстановления свободы судоходства в Азово-Керченской акватории и де-эскалации ситуации в регионе Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Как отмечается, особое внимание было уделено взаимодействию двух стран на евроинтеграционном и евроатлантическом направлениях, а также в рамках международных организаций.

Фото: встреча Петра Порошенко и Яцека Чапутовича (president.gov.ua)

"Спасибо нашим польским партнерам за активную поддержку Украины в контексте акта вооруженной агрессии Российской Федерации в Керченском проливе", - заявил президент.

Напомним, Яцек Чапутович заявлял, что Российская Федерация должна ответить за нападение на украинские корабли в Керченском проливе, следовательно, Европейский союз должен ввести санкции.

По словам Чапутовича, Россия должна понять, что последствия агрессивной политики будут идти дальше заявлений.

Накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман с главой Министерства иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем обсудили усиление санкций против России и активное противодействие "Северному потоку-2".