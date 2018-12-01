Порошенко обговорив з Чапутовичем відновлення свободи судноплавства в Азово-Керченській акваторії

Сторони також обговорили взаємодію країн на євроінтеграційному та євроатлантичному напрямах
Під час зустрічі президента України Петра Порошенка з міністром закордонних справ Республіки Польща Яцеком Чапутовичем сторони скоординували кроки для відновлення свободи судноплавства в Азово-Керченській акваторії та де-ескалації ситуації в регіоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт глави держави.
Як зазначається, окрему увагу було приділено взаємодії двох країн на євроінтеграційному та євроатлантичному напрямах, а також у рамках міжнародних організацій.
Фото: зустріч Петра Порошенка і Яцека Чапутовича (president.gov.ua)
"Дякую нашим польським партнерам за активну підтримку України у контексті акту збройної агресії Російської Федерації у Керченській протоці", - заявив президент.
Нагадаємо, Яцек Чапутович заявляв, що Російська Федерація повинна відповісти за напад на українські кораблі в Керченській протоці, отже, Європейський союз має запровадити санкції.
За словами Чапутовича, Росія повинна зрозуміти, що наслідки агресивної політики будуть йти далі заяв.
Напередодні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман з головою Міністерства закордонних справ Польщі Яцеком Чапутовичем обговорили посилення санкцій проти Росії і активну протидію "Північному потоку-2".