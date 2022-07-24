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Порошенко об обстреле Одесского порта: Путину нельзя верить

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Современная Россия - угроза для всего мира. Владимиру Путину нельзя доверять, но и бояться его не надо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Бисмарк переворачивается в гробу, потому что говорил же, что соглашения с Россией не стоят бумаги, на которой написаны. Не доверять Путину, не бояться Путина, бороться с Путиным. Вот кратко и все, что можно сказать об обстрелах рашистами порта в Одессе на следующий день после того, как кремль гарантировал всему миру беспрепятственный вывоз украинского зерна", - заявил Порошенко.

Также политик убежден, что некоторым странам третьего мира, которым действия РФ угрожают искусственным голодом, пора задуматься и выйти из спирали позорного молчания относительно агрессии РФ против Украины.

"Россия - это угроза для всего мира", - констатирует Порошенко.

Напомним, 23 июля россияне атаковали Одесский морской порт ракетами. Есть пострадавшие.

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Петр ПорошенкоВладимир Путин