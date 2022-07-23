Ракетный удар по порту Одессы: появились фото и видео последствий

Фото: появились фото и видео сегодняшнего обстрела россиян Одесского морского порта (скриншот с видео t.me/suspilneodesa)

Сегодня, 23 июля, россияне атаковали Одесский морской порт ракетами. В сети появилось видео и фото последствий обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Одеса".

На видео спасатели ликвидируют пожар, который повредил инфраструктуру Одесского морского торгового порта. Он вспыхнул после удара россиян. Последствия обстрела Одесского порта (t.me/suspilneodesa)