Порошенко про обстріл Одеського порту: Путіну не можна вірити

Сучасна Росія - загроза для усього світу. Володимиру Путіну не можна довіряти, але й боятися його не треба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook .

"Бісмарк перевертається в гробу, бо казав же, що угоди з Росією не варті паперу, на якому написані. Не довіряти Путіну, не боятися Путіна, боротися з Путіним. От стисло і все, що можна сказати про обстріл рашистами порту в Одесі наступного дня після того, як кремль гарантував усьому світові безперешкодне вивезення українського зерна", - заявив Порошенко.

Також політик переконаний, що деяким країнам третього світу, яким дії РФ загрожують штучним голодом, час замислитися і вийти із спіралі ганебного мовчання щодо агресії РФ проти України.

"Росія - це загроза для усього світу", - констатує Порошенко.