Порошенко обратился к украинцам с прощальным словом

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко пожелал Зеленскому успешного президентства

Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам и поблагодарил за 5 лет президентства. Об этом говорится в официальном обращении главы государства, опубликованном на официальном сайте президента.

Порошенко отметил, что "Украине удалось сберечь демократию даже в условиях российской агрессии".

"Прежде всего хотел бы поблагодарить великий украинский народ за великую честь работать в течение пяти лет во главе великой страны. Страны, которая поразила весь мир силой национального духа, поразила достоинством, поразила стойкостью и свободолюбством", - отметил Порошенко.

По его словам, "сегодня Украина в лучшем состоянии, чем пять лет назад, и об этом свидетельствуют основные статистические показатели".

"Добиться этого удалось лишь совместными усилиями, благодаря поддержке активной части общества и пониманию большинства. Украину мы сохранили, "Новороссию" - похоронили", - добавил он.

Порошенко напомнил о достижениях и извинился "за болезненные реформы".

"Для кого реформы оказались особенно болезненными; кто за эти годы, встретившись с ложью, не нашел справедливости. Уже объяснял: даже если и верить в то, что президент может все, он не может все сразу", - отметил он.

Кроме того, он пожелал Владимиру Зеленскому успешного президентства.

"Еще месяц назад мы были ярыми оппонентами на выборах. Но уже завтра, так случилось, он будет президентом моей родной страны. Страны, которую люблю и в чье европейское будущее непоколебимо верю. Так пусть же Господь Украину бережет, а ее новому руководителю - помогает в работе", - отметил Порошенко.

Президент добавил, что стратегическая цель, которую он обьявил во время предвыборной кампании, остается в силе.

"До 2023 году подать заявку на членство в Европейском союзе и получить План действий относительно членства в НАТО. Только это гарантирует независимость страны и безопасность каждого из нас. Достижение этой цели - задача каждого ответственного гражданина. Моя - в том числе",- резюмировал Порошенко.

Напомним, завтра, 20 мая, состоится инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Так, согласно программе, в 10.00 Зеленский примет участие в Торжественном заседании Верховной рады Украины по случаю принесения присяги президентом Украины украинскому народу.

Также Зеленский примет участие церемонии представления командующих видами Вооруженных сил Украины и в церемонии поднятия Государственного флага Украины и ряде двусторонних встреч с главами иностранных делегаций.

Добавим, в МИД сообщили, сколько иностранных представителей будут на инаугурации Зеленского. Представитель Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко сообщила, что около 60 иностранных представителей, среди которых и президенты других государств посетят инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Кроме того, ранее Белый дом опубликовал фамилии участников делегации, которые приедут в Украину на церемонию инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Возглавит делегатов министр энергетики США Рик Перри. Также на церемонии инаугурации будет присутствовать Курт Волкер.