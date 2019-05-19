Порошенко звернувся до українців із прощальним словом

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко побажав Зеленському успішного президентства

Президент України Петро Порошенко звернувся до українців і подякував за 5 років президенства. Про це йдеться в офіційному зверненні голови держави, опублікованому на офіційному сайті президента.

Порошенко зазначив, що "Україні вдалося зберегти демократію навіть в умовах російської агресії".

"Перш за все хотів би подякувати великому українському народу за велику честь працювати протягом п’яти років на чолі великої країни. Країни, яка вразила увесь світ силою національного духу, вразила гідністю, вразила стійкістю та свободолюбством", - зазначив Порошенко.

За його словами, "сьогодні Україна у кращому стані, ніж п’ять років тому, і про це свідчать основні статистичні показники".

"Добитися цього вдалося лише спільними зусиллями, завдяки підтримці активної частини суспільства і розумінню більшості. Україну ми зберегли, "Новоросію" – поховали", - додав він.

Порошенко нагадав про здобутки і перепросив "за болісні реформи".

"Для кого реформи виявилися особливо болісними; хто за ці роки, зустрівшись з неправдою, не знайшов справедливості. Вже пояснював: навіть якщо й вірити в те, що президент може все, він не може все одразу", - зазначив він.

Окрім того, він побажав Володимиру Зеленському успішного президентства.

"Ще місяць тому ми були затятими опонентами на виборах. Але вже завтра, так сталося, він буде президентом моєї рідної країни. Країни, яку люблю і в чиє європейське майбутнє непохитно вірю. То ж хай Господь Україну береже, а її новому очільнику – допомагає в роботі", - зазначив Порошенко.

Президент додав, що стратегічна мета, яку він проголосив під час передвиборчої кампанії, залишається в силі.

"До 2023 року подати заявку на членство в Європейському союзі та отримати План дій щодо членства в НАТО. Лише це гарантує незалежність країни та безпеку кожного з нас. Досягнення такої мети - завдання кожного відповідального громадянина. Моє - в тому числі",- резюмував Порошенко.

Нагадаємо, завтра, 20 травня, відбудеться інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського.

Так, згідно з програмою, в 10.00 Зеленський візьме участь в Урочистому засіданні Верховної ради України з нагоди складення присяги президентом України українському народу.

Також Зеленський візьме участь у церемонії представлення командуючих видами Збройних сил України та у церемонії підняття Державного прапора України та низці двосторонніх зустрічей з главами іноземних делегацій.

Додамо, у МЗС повідомили, скільки іноземних представників на інавгурації Зеленського. Представник Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко повідомила, що близько 60 іноземних представників, серед яких і президенти інших держав відвідають інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського.

Крім того, раніше Білий дім опублікував прізвища учасників делегації, які приїдуть в Україну на церемонію інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Очолить делегатів міністр енергетики США Рік Перрі. Також на церемонії інавгурації буде присутній Курт Волкер.