Порошенко обговорив з послом Євросоюзу прискорення членства України в ЄС

Пʼятий президент Петро Порошенко під час зустрічі з послом ЄС в Україні Матті Маасікасом обговорив спільні дії для перемоги над російським агресором та посилення політичної, військової та економічної стійкості України, а також перспективи післявоєнного відновлення нашої держави і прискорення процесу набуття членства України в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"Обмінялися думками щодо стану виконання Україною умов Єврокомісії для початку передвступних переговорів у контексті підготовки попереднього звіту ЄК у травні. Наголосив на важливості прийняття позитивного рішення ЄС щодо переговорів про вступ до кінця 2023 року", - заявив Порошенко.

Під час зустрічі Порошенко висловив сподівання на продовження терміну дії рішення ЄС щодо лібералізації торгівлі та українського експорту до ЄС.

Нагадаємо, за даними уряду, Україна виконала 72% угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Водночас президент Володимир Зеленський вважає, що Україна готова розпочати переговори про вступ до ЄС вже цього року.

За даними ЗМІ, Єврокомісія планує рекомендувати членам ЄС почати переговори з Україною про вступ.

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