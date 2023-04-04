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Порошенко обговорив з послом Євросоюзу прискорення членства України в ЄС

Фото: Петро Порошенко та Матті Маасікас (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пʼятий президент Петро Порошенко під час зустрічі з послом ЄС в Україні Матті Маасікасом обговорив спільні дії для перемоги над російським агресором та посилення політичної, військової та економічної стійкості України, а також перспективи післявоєнного відновлення нашої держави і прискорення процесу набуття членства України в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

Під час зустрічі Порошенко висловив сподівання на продовження терміну дії рішення ЄС щодо лібералізації торгівлі та українського експорту до ЄС.

"Обмінялися думками щодо стану виконання Україною умов Єврокомісії для початку передвступних переговорів у контексті підготовки попереднього звіту ЄК у травні. Наголосив на важливості прийняття позитивного рішення ЄС щодо переговорів про вступ до кінця 2023 року", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, за даними уряду, Україна виконала 72% угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Водночас президент Володимир Зеленський вважає, що Україна готова розпочати переговори про вступ до ЄС вже цього року.

За даними ЗМІ, Єврокомісія планує рекомендувати членам ЄС почати переговори з Україною про вступ.

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