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Порошенко обсудил с послом Евросоюза ускорение членства Украины в ЕС

Фото: Петр Порошенко и Матти Маасикас (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко во время встречи с послом ЕС в Украине Матти Маасикасом обсудил совместные действия по победе над российским агрессором и усилению политической, военной и экономической устойчивости Украины, а также перспективы послевоенного восстановления нашего государства и ускорения процесса обретения членства Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

Во время встречи Порошенко выразил надежду на продление срока действия решения ЕС по либерализации торговли и украинскому экспорту в ЕС.

"Обменялись мнениями о состоянии выполнения Украиной условий Еврокомиссии для начала предвступительных переговоров в контексте подготовки предварительного отчета ЕК в мае. Указал на важность принятия положительного решения ЕС по переговорам о вступлении до конца 2023 года", - заявил Порошенко.

Напомним, по данным правительства, Украина выполнила 72% соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

В то же время, президент Владимир Зеленский считает, что Украина готова начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году.

По данным СМИ, Еврокомиссия планирует рекомендовать членам ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении.

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