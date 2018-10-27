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Порошенко в ноябре посетит Турцию по приглашению Эрдогана

Новости » Политика    27.10.2018 - 13:58
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган и Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган и Петр Порошенко (president.gov.ua)

Эрдоган пригласил украинского президента на заседание Совета стратегического сотрудничества Турция-Украина

Президент Украины Петр Порошенко посетит с официальным визитом Турцию по приглашению президента страны Реждепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Отмечается, что 3 ноября в Анкаре состоится седьмое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Украина, в котором примет участие Порошенко.

"Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 3 ноября, прибудет с официальным визитом в Турцию”, - сказавно в сообщении.

Дипломатические источники в Анкаре сообщают, что участие во встрече примут представители Меджлиса крымскотатарского народа.

Стороны обсудят вопрос подписания соглашения о свободной торговле, укрепления безопасности и борьбы с терроризмом. Также планируется детально проанализировать ситуацию с крымскими татарами и нарушениями их прав со стороны оккупационной российской власти.

Напомним, в августе РБК-Украина сообщало, что президент Республики Турция Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента Украины Петра Порошенко в Анкару на заседание Стратегического совета высокого уровня.

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