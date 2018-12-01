Порошенко: нові санкції та посилення присутності НАТО у Чорному морі зупинять російську агресію

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Президент відзначив солідарну європейську позицію та вимогу до Кремля дотримуватися міжнародного права

Аби зупинити російську агресію, мають бути здійснені конкретні кроки, наприклад, "заблокувати проект "Північний потік-2", посилити присутність НАТО у Чорному морі та ввести санкції проти РФ. Про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв’ю італійській щоденній газеті Corriere della Sera, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт глави держави.

Зокрема, він відзначив солідарну європейську позицію та вимогу до Кремля дотримуватися міжнародного права.

"Переконаний, що час загальних політичних декларацій вже минув. Якщо хочемо нормалізувати ситуацію необхідно прямо казати московському керівництву: агресія проти Європи є неприйнятною, новий інцидент не буде толеруватися і наступна агресивна дія лише підвищить ту ціну, яку доведеться сплатити Москві", - відповів Порошенко на запитання щодо його ставлення до зростання симпатій до Путіна у деяких європейських, зокрема італійських політичних колах.

Президент підкреслив, що мають бути здійснені конкретні кроки, аби зупинити російську агресію, наприклад, "заблокувати проект "Північний потік-2", посилити присутність НАТО у Чорному морі, ввести нові санкції проти відповідальних за кризу в Азовському морі, заборонити російським кораблям заходити у європейські порти, підтримати Україну у політичній, економічній та військовій сферах.

"Ми неодноразово попереджали щодо тих, хто в Європі фліртує та сліпо танцює з Путіним, зазначаючи, що це лише спровокує нову атаку Росії на світовий порядок, свободу, основні цінності самої європейської демократії. Час очікування закінчився нападом на українські кораблі та арештом 24 українських моряків", - зазначив президент.

Нагадаємо, спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер вимагає відпустити затриманих Росією українських моряків та вважає, що Євросоюз та США мають запровадити нові санкції проти Москви.

Окрім того, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що Росія повинна відповісти за напад на українські кораблі в Керченській протоці, отже, Європейський союз має запровадити санкції.