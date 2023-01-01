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Порошенко: у новому році Путіна чекає поразка, а нас - перемога

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Неділя 01 січня 2023 15:21
Порошенко: у новому році Путіна чекає поразка, а нас - перемога Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пʼятий президент Петро Порошенко привітав українців з Новим роком. І наголосив: 2023 рік стане роком української перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"Минає важкий рік. Найважчий. Рік великих втрат, але і рік великих героїв. Цього року ми навчилися жити без світла. Але зрозуміли, що світло в нас самих. Ми дізналися, яку потугу мають єдність і солідарність. Коли всі українці об’єднані всередині себе, і весь світ - разом з Україною", - сказав Порошенко.

За його словами, у 2022-му Україна вистояла як держава, але попереду ще велика боротьба, яка потребує єдності і солідарності.

"Ми показали, що можемо творити дива. Путін хотів бліцкригу за три дні, а вже безнадійно застряг на понад триста днів. Наступного року на нього чатує поразка, а на нас - чекає перемога", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, раніше у повітряних силах ЗСУ розповіли, чому росіяни роблять атаки дронами на Україну саме вночі.

Також повідомлялося, що в ніч з 29 на 30 грудня росіяни направили по столиці семеро "Шахедів", п'ятьох було збито над Києвом і двох - на підльоті до міста.

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