Порошенко: у новому році Путіна чекає поразка, а нас - перемога

"Минає важкий рік. Найважчий. Рік великих втрат, але і рік великих героїв. Цього року ми навчилися жити без світла. Але зрозуміли, що світло в нас самих. Ми дізналися, яку потугу мають єдність і солідарність. Коли всі українці об’єднані всередині себе, і весь світ - разом з Україною", - сказав Порошенко.

За його словами, у 2022-му Україна вистояла як держава, але попереду ще велика боротьба, яка потребує єдності і солідарності.

"Ми показали, що можемо творити дива. Путін хотів бліцкригу за три дні, а вже безнадійно застряг на понад триста днів. Наступного року на нього чатує поразка, а на нас - чекає перемога", - наголосив Порошенко.