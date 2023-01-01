Порошенко: в новом году Путина ждет поражение, а нас – победа
Пятый президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом. И отметил: 2023 год станет годом украинской победы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.
"Идет тяжелый год. Самый тяжелый. Год больших потерь, но и год великих героев. В этом году мы научились жить без света. Но поняли, что свет у нас самих. Мы узнали, какую мощь имеют единство и солидарность. Когда все украинцы объединены. внутри себя, и весь мир - вместе с Украиной", - сказал Порошенко.
По его словам, в 2022-м Украина выстояла как государство, но впереди еще большая борьба, требующая единства и солидарности.
"Мы показали, что можем творить чудеса. Путин хотел блицкрига за три дня, а уже безнадежно застрял более трехсот дней. В следующем году его подстерегает поражение, а нас - ждет победа", - подчеркнул Порошенко.
Напомним, ранее в воздушных силах ВСУ рассказали, почему россияне совершают атаки дронами на Украину именно ночью.
Также сообщалось, что в ночь с 29 на 30 декабря россияне направили по столице семеро "Шахедов", пятеро были сбиты над Киевом и двое - на подлете в город.
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