Порошенко: в новом году Путина ждет поражение, а нас – победа

"Идет тяжелый год. Самый тяжелый. Год больших потерь, но и год великих героев. В этом году мы научились жить без света. Но поняли, что свет у нас самих. Мы узнали, какую мощь имеют единство и солидарность. Когда все украинцы объединены. внутри себя, и весь мир - вместе с Украиной", - сказал Порошенко.

По его словам, в 2022-м Украина выстояла как государство, но впереди еще большая борьба, требующая единства и солидарности.

"Мы показали, что можем творить чудеса. Путин хотел блицкрига за три дня, а уже безнадежно застрял более трехсот дней. В следующем году его подстерегает поражение, а нас - ждет победа", - подчеркнул Порошенко.