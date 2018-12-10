Порошенко и новоизбранная глава ХДС обсудили освобождение украинских моряков

Фото: Порошенко провел разговор с Крамп-Карренбауэр (president.gov.ua)

Президент отметил активную роль ФРГ в поиске путей для прекращения агрессии РФ на Донбассе и в Азовском море

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Аннеґрет Крамп-Карренбауэр с избранием на должность председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Германии, стороны обговорили освобождение украинских моряков, захваченных РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Так, стороны провели телефонный разговор.

"Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с Аннеґрет Крамп-Карренбауэр, во время которого глава государства поздравил ее с избранием на должность председателя Христианско-демократического союза Германии. Было отмечено динамичное развитие политического диалога между Украиной и ФРГ", - говорится в сообщении.

Кроме того, Порошенко отметил активную роль Германии в поиске путей для прекращения российской агрессии на Донбассе и в Азовском море.

"Особое внимание было уделено вопросу немедленного и безусловного освобождения украинских моряков и политических заключенных, незаконно содержащихся Россией", - подчеркивается в сообщении.

Как писало РБК-Украина, Порошенко сообщил, что обратился к главе Украинской православной церкви московского патриархата (УПЦ МП) Онуфрию за помощью в освобождении украинских моряков, которые удерживаются в плену в России.

Добавим также, уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова посетила раненых украинских моряков в московском СИЗО "Матросская тишина" и рассказала украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой о состоянии их здоровья. Москалькова заявила, что диагноз моряков - осколочные ранения легкой степени.

Напомним, делегаты съезда Христианско-демократического союза (ХДС) 7 декабря избрали новым лидером генерального секретаря партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр во втором туре.