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Порошенко та новообрана голова ХДС обговорили звільнення українських моряків

Новини » Політика    10.12.2018 - 12:15
Порошенко та новообрана голова ХДС обговорили звільнення українських моряків
Фото: Порошенко провів розмову з Крамп-Карренбауер (president.gov.ua)

Президент відзначив активну роль ФРН  у пошуку шляхів для припинення агресії РФ на Донбасі та в Азовському морі

Президент України Петро Порошенко привітав Аннеґрет Крамп-Карренбауер з обранням на посаду голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини, сторони обговорили звільнення українських моряків, захоплених РФ. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу глави держави.

Так, сторони провели телефонну розмову.

"Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з Аннеґрет Крамп-Карренбауер, під час якої Глава держави привітав її з обранням на посаду Голови Християнсько-демократичного союзу Німеччини. Було відзначено динамічний розвиток політичного діалогу між Україною та ФРН", - сказано у повідомленні.

Крім того, Порошенко відзначив активну роль Німеччини у пошуку шляхів для припинення російської агресії на Донбасі та в Азовському морі.

"Окрему увагу було приділено питанню негайного та безумовного звільнення українських моряків та політичних в’язнів, які незаконно утримуються Росією", - підкреслюється у повідомленні.

Як писало РБК-Україна, Порошенко повідомив, що звернувся до голови Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) Онуфрія за допомогою у звільненні українських моряків, які утримуються у полоні в Росії.

Додамо також, уповноважений з прав людини РФ Тетяна Москалькова відвідала поранених українських моряків у московському СІЗО "Матроська тиша" і розповіла українському омбудсмену Людмилі Денісовій про стан їх здоров'я. Москалькова заявила, що діагноз моряків - осколкові поранення легкого ступеня.

Нагадаємо, делегати з'їзду Християнсько-демократичного союзу (ХДС) 7 грудня обрали новим лідером генерального секретаря партії Аннегрет Крамп-Карренбауер в другому турі.

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