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Омбудсмен рассказала о состоянии здоровья раненых украинских моряков

Новости » Общество    07.12.2018 - 21:07
Омбудсмен рассказала о состоянии здоровья раненых украинских моряков
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

У украинцев диагностировали осколочные ранения легкой степени

Уполномоченный по правам человека Российской Федерации Татьяна Москалькова посетила раненых украинских моряков в московском СИЗО "Матросская тишина" и рассказала украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой о состоянии их здоровья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Денисовой.

По словам Москальковой, диагноз моряков - осколочные ранения легкой степени.

"Никакой ампутации конечностей или пальцев рук не было, повреждено только сухожилия и мягкие ткани. Сейчас у одного из парней на руке гипс, из-за повреждения сухожилий", - написала Денисова.

Также она добавила, что врач-психолог, который осматривал их во время оформления в СИЗО заявил, что их состояние не угнетенное.

Российский омбудсмен также сообщила, что моряков удерживают в палатах удовлетворительного состояния. Двое моряков находятся в двухместных палатах, а один - в трехместной палате. Они ходят на прогулки и обеспечены одеждой по сезону.

"Все трое - Андрей Артеменко, Василий Сорока и Андрей Ейдер написали электронные письма и в ближайшее время их получат родные. Также открыты внутренне тюремные счета, которые будут пополнены средствами", - отметила Денисова.

Омбудсмен рассказала о состоянии здоровья раненых украинских моряков

Напомним, украинский консул в Москве Альберт Черняков посетил четверых украинских моряков и рассказал о состоянии их здоровья. Он посетил Дениса Гриценко, Романа Мокряка, Юрия Безъязычного и Богдана Головаша.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что переговоры о возможном освобождении захваченных в Керченском проливе украинских моряков могут начаться после завершения "процесса".

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