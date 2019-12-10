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Порошенко о нормандской встрече: оснований для эйфории нет

Новости » Политика     10.12.2019 - 16:54
Порошенко о нормандской встрече: оснований для эйфории нет
Фото: Петр Порошенко (пресс-служба "Европейской солидарности")

Порошенко прокомментировал результаты переговоров в Париже

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко отреагировал на результаты нормандской встречи, предостерегая от российской газовой угрозы. Об этом он написал на своей странице в сети Facebook.

"Красные линии, которые обозначило общество, стали для Украины настоящим оберегом на Нормандском саммите", - написал он.

Порошенко поблагодарил каждого украинца, который накануне саммита и Париже нашел время продемонстрировать свою ответственную гражданскую позицию в Киеве и других городах.

"Однако оснований для эйфории нет. Встреча показала, что России нельзя доверять. Что короткого пути к миру, к сожалению, не существует, потому что мир не входит в планы агрессора. Такое впечатление, что Путина интересовал только газ. Еще раз подчеркиваю, что отказ от судебных исков к Газпрому и возвращение на российский газовый крючок — большая опасность. И в ближайшие недели противодействие именно данной угрозе выйдет на передний план", – предостерегает Порошенко.

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Новости Украины Порошенко ПетрНормандский формат
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