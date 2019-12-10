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Порошенко про нормандську зустріч: підстав для ейфорії нема

Новини » Політика     10.12.2019 - 16:54
Порошенко про нормандську зустріч: підстав для ейфорії нема
Фото: Петро Порошенко (прес-служба "Європейської солідарності")

Порошенко прокоментував результати переговорів у Парижі

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко відреагував на результати нормандської зустрічі, застерігши від російської газової загрози. Про це він написав на своїй сторінці у мережі Facebook.

"Червоні лінії, які окреслило суспільство, стали для України справжнім оберегом на Нормандському саміті", - написав він.

Порошенко подякував кожному українцеві, який напередодні саміту і Парижі знайшов час продемонструвати свою відповідальну громадянську позицію у Києві та інших містах.

"Однак підстав для ейфорії нема. Зустріч показала, що Росії не можна довіряти. Що короткого шляху до миру, на жаль, не існує, бо мир не входить у плани агресора. Таке враження, що Путіна цікавив лише газ. Вкотре наголошую, що відмова від судових позовів до Газпрому і повернення на російський газовий гачок — велика небезпека. І найближчими тижнями протидія саме цій загрозі вийде на передній план", – застерігає Порошенко.

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