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Порошенко: никто в мире уже не путает Украину с Россией

Новости » Политика    23.10.2018 - 12:58
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко отметил, что сейчас весь мир демонстрирует солидарность с Украиной

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в мире уже никто не путает Украину с Россией. Об этом он заявил во время встречи с призерами юношеских Олимпийских игр в Киевской области, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Порошенко, ранее, когда украинцы за границей говорили, что они из Украины - у них спрашивали Россия ли это, потому что об Украине мало кто знал.

"10 лет назад, когда ты уезжал за границу и говорил, что ты из Украины - у тебя спрашивали: а это Россия? И про Украину, к сожалению, мало кто знал. Никто уже нас не путает. Сейчас весь мир демонстрирует солидарность с Украиной. Весь мир знает мощь нашей армии, выносливость, мудрость украинского народа", - сказал он.

 

От имени многомиллионного украинского народа поздравляю победителей и призеров III юношеских Олимпийских игр. В неофициальном зачете Украина вошла в десятку лучших, и это ваш вклад в укрепление статуса нашей страны в мире.

Опубликовано Петром Порошенко Вторник, 23 октября 2018 г.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам Порошенко, стратегия президента России Владимира Путина сейчас терпит полное фиаско и он не может и не сможет объяснить, зачем ему был нужен конфликт с Украиной.

Добавим, Порошенко также заявлял, что агрессия Российской Федерации (РФ) в Украине привела к 11 тыс. погибших.

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