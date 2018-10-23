Порошенко: ніхто в світі вже не плутає Україну з Росією

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко зазначив, що наразі весь світ демонструє солідарність з Україною

Президент України Петро Порошенко заявив, що у світі вже ніхто не плутає Україну з Росією. Про це він заявив під час зустрічі з призерами юнацьких Олімпійських ігор у Київській області, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Порошенко, раніше, коли українці за кордоном говорили, що вони з України - у них питали чи це Росія, бо про Україну мало хто знав.

"10 років тому, коли ти виїжджав за кордон і казав, що ти з України - тебе питали: а це Росія? І про Україну, на жаль, мало хто знав. Ніхто вже нас не плутає. Зараз весь світ демонструє солідарність з Україною. Весь світ знає міць і потужність нашої армії, витривалість, мудрість українського народу", - сказав він.

Від імені багатомільйонного українського народу вітаю переможців і призерів ІІІ юнацьких Олімпійських ігор. У неофіційному заліку Україна увійшла до десятки найкращих, і це ваш внесок в утвердження статусу нашої країни у світі. Опубліковано Петром Порошенком Вівторок, 23 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами Порошенка, стратегія президента Росії Володимира Путіна зараз терпить повне фіаско і він не може і не зможе пояснити, навіщо йому був потрібний конфлікт з Україною.

Додамо, Порошенко також заявляв, що агресія Російської Федерації (РФ) в Україні призвела до 11 тис. загиблих.