Порошенко: нікому не дозволимо стерти пам’ять про Героїв Бузкового гаю в Херсоні

Пʼятий президент Петро Порошенко у Херсоні зустрівся із бійцями місцевої тероборони, які у перші дні вторгнення намагалися зупинити російські танки. Ті, хто вижив після важких поранень, зараз не можуть отримати ані статусу, ані допомоги від держави.

Подвиг Героїв Бузкового парку співмірний із Героями Крут, переконаний Порошенко. "Їх розстріляли, від декого в прямому сенсі не лишилося нічого, крім пам’яті їхніх близьких. І про це досі мовчать, бо здача Херсона - незручна тема", - заявив Порошенко.

Він також застеріг заангажованих представників місцевої влади й колаборантів.

"Якщо ви ще раз спробуєте принизити, і тим більше погрожувати воїнам-оборонцям Херсона, активістам, які пережили окупацію, ми знайдемо сили їх захистити. І думаю, результат вам не сподобається. Нагадаю - вони не побоялися майже з голими руками виступити проти росіян, і своїх гнид теж не побояться. Подумайте про це. А ще про те, що порушувати принцип єдності сьогодні - це в першу чергу шкодити країні", - додав політик.