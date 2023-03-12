Порошенко: никому не позволим стереть память о Героях Сиреневой рощи в Херсоне

Пятый президент Петр Порошенко в Херсоне встретился с бойцами местной терробороны, которые в первые дни вторжения пытались остановить российские танки. Выжившие после тяжелых ранений сейчас не могут получить ни статуса, ни помощи от государства.

Подвиг Героев Сиреневого парка соразмерен с Героями Крут, убежден Порошенко. "Их расстреляли, от некоторых в прямом смысле не осталось ничего, кроме памяти их близких. И об этом до сих пор молчат, потому что сдача Херсона - неудобная тема", - заявил Порошенко.

Он также предостерег заангажированных представителей местных властей и коллаборантов.

"Если вы еще раз попытаетесь унизить, и тем более угрожать воинам-оборонцам Херсона, активистам, пережившим оккупацию, мы найдем силы их защитить. И думаю, результат вам не понравится. Напомню - они не побоялись почти с голыми руками выступить против россиян, и своих гнид тоже не побоятся. Подумайте об этом. А еще о том, что нарушать принцип единства сегодня - это в первую очередь вредить стране", - добавил политик.