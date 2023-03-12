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Порошенко: никому не позволим стереть память о Героях Сиреневой рощи в Херсоне

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Воскресенье 12 марта 2023 19:18
Порошенко: никому не позволим стереть память о Героях Сиреневой рощи в Херсоне Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Пятый президент Петр Порошенко в Херсоне встретился с бойцами местной терробороны, которые в первые дни вторжения пытались остановить российские танки. Выжившие после тяжелых ранений сейчас не могут получить ни статуса, ни помощи от государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

Подвиг Героев Сиреневого парка соразмерен с Героями Крут, убежден Порошенко. "Их расстреляли, от некоторых в прямом смысле не осталось ничего, кроме памяти их близких. И об этом до сих пор молчат, потому что сдача Херсона - неудобная тема", - заявил Порошенко.

Он также предостерег заангажированных представителей местных властей и коллаборантов.

"Если вы еще раз попытаетесь унизить, и тем более угрожать воинам-оборонцам Херсона, активистам, пережившим оккупацию, мы найдем силы их защитить. И думаю, результат вам не понравится. Напомню - они не побоялись почти с голыми руками выступить против россиян, и своих гнид тоже не побоятся. Подумайте об этом. А еще о том, что нарушать принцип единства сегодня - это в первую очередь вредить стране", - добавил политик.

Напомним, что сегодня в Херсоне сообщали о взрывах.

Кроме того, за прошедшие сутки россияне 29 раз обстреляли Херсон и область. Из-за вражеских атак погибли три человека, еще трое получили ранения.

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