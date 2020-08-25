Порошенко: независимая Беларусь - это вопрос национальной безопасности Украины

Отсутствие четкой позиции украинского руководства о событиях в Беларуси вредит не только имиджу нашего государства, но и угрожает национальной безопасности.

Об этом заявил пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко во время телемарафона в эфире нескольких украинских телеканалов.

"Мне кажется, что украинское руководство еще находится в избирательной гонке. В международной политике так нельзя, есть принципы. Есть ужасная угроза, что Украина снова возвращается в печальные времена многовекторности. Нет. На двух стульях сидеть нельзя. Мы идем в Европу? Принимайте европейские принципы свободы и демократии, в том числе избирательного процесса. Если выборы не соответствуют критериям ОБСЕ - скажите о том, что выборы нечестные. Мы не говорим, кто должен быть президентом, потому что это дело исключительно белорусского народа, это не дело Европы, Штатов или России. Но мы говорим, что стандарты выборов должны соответствовать принципам демократии, волеизъявление", - подчеркнул Порошенко.

По мнению Порошенко, речь идет о национальной безопасности нашего государства.

"У нас почти 2 тысячи км общей границы. И если Беларусь будет аннексирована Российской Федерацией, это будет означать, что и в Чернигове, и в Житомире на наших границах будут стоять российские оккупационные войска. И в Киев, и к западным границам Украины это будет 100 -150 км. И это точно не соответствует национальным интересам Украины. Поэтому наша позиция - мы за то, чтобы Беларусь сохранила свою независимость, свой суверенитет", - добавляет Порошенко.

Он убежден, сейчас происходит ползучая аннексия Беларуси со стороны России, и может помешать этому белорусский народ.

"И то, что 200-300 тысяч по всей стране, не боясь зверского нападения ОМОНа, абсолютно безумных действий силовиков, люди вышли на улицу и защищают демократию - хочу подчеркнуть, каждый белорус это делает, в том числе, в национальных интересах Украины. Потому что в наших интересах суверенное, независимое, желательно европейское, но точно демократическое государство", - резюмирует Порошенко.

Напомним, Беларусь проведет военные учения на границе с Литвой; военные учения были анонсированы после начала акций протеста в стране.

Кроме того, Лукашенко перевел в полную боеготовность основные силы белорусской армии якобы из-за напряженности на западной границе.

Накануне Лукашенко поручил перебросить бригаду десантников в Гродно; белорусский президент был обеспокоен ситуацией в Литве и Польше.