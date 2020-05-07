Порошенко: необходимо увеличить количество тестирований на коронавирус

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко призвал поддержать на внеочередном заседании Рады законопроект 3380

Парламент должен законодательно обеспечить массовое тестирование на коронавирус, иначе карантинные ограничения будут не только неэффективными, но и губительными для экономики, малого и среднего бизнеса. Об этом заявил лидер "Европейской солидарности", пятый президент Петр Порошенко во время заседания профильного комитета парламента, передает РБК-Украина.

Также Порошенко призвал поддержать на внеочередном заседании Рады законопроект 3380.

"Законопроект, который нами был внесен в повестку дня внеочередного заседания - о совершенствовании системы тестирования. Прошу, чтобы мы его рассмотрели и приняли в первом чтении и в целом. Я уже дал поручения, мы связались для того, чтобы определить, в каких именно областях требуют установки автоматических лабораторий. Найдены две автоматические лаборатории, которые не требуют высокой квалификации лаборантов. Пока что предлагается, чтобы это были Черниговская, или Тернопольская, или Ивано-Франковска области. Мы готовы полностью отдать это на усмотрение главного санитарного врача или министерства здравоохранения. Я также призываю, чтобы совместными усилиями мы выполнили рекомендацию ВОЗ. Есть только три доказанных рекомендации по преодолению коронавируса. Первая - это тесты. Вторая - тесты. И третья - это тесты", - сказал Порошенко.

Порошенко убежден, надо перейти на тотальное тестирование и изолировать людей, которые заболели.

"И спокойно восстанавливать экономику, восстанавливать нормальную жизнь, восстанавливать социальную политику тем, кто сохранил здоровье и кто защищен благодаря нашим эффективным совместным действиям, а не только власти", - добавил Порошенко.

Напомним, сегодня, 7 мая, нардепы рассмотрят на внеочередном заседании Рады законопроекты о страховании медиков, которые работают с COVID-19 и повышения потенциала системы здравоохранения противодействовать распространению коронавирусной болезни.

Отметим, ранее Рада поддержала законопроект №3279-д об изменениях в государственный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены дополнительные выплаты медикам.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада соберется на внеочередное заседание 7 мая по требованию 157 нардепов. В ходе заседания нардепы рассмотрят законопроекты о социальной защите медиков.