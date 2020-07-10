Порошенко: нельзя допустить задолженность по зарплатам и пенсиям

По его словам, стремительное падение ВВП может ухудшить ситуацию в экономике до конца года

Ситуация в экономике очень серьезная, падение ВВП на середину года уже составило почти 7%, а к концу года может достичь 15%. В такой ситуации необходимо защитить людей и не допустить задолженности по социальным выплатам.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко телеканалу "Украина".

Порошенко также отметил, что атаки на независимость Национального банка Украины являются крайне опасными для финансовой стабильности в государстве.

"15% - это та цифра, на которую упал ВВП в 14-15 годах, когда Украина потеряла в результате оккупации Крым и Донбасс. Только причина уже - не российская оккупация, а тотальная, вопиющая некомпетентность власти. И во время этих событий, если они пытаются разрушать единую институцию в государстве, которая обеспечивала низкий уровень инфляции, стабильность банковской системы, стабильность курса украинской национальной денежной единицы к доллару США, да еще и забрасывать им, что курс является стабильным, а инфляция низкая - это точно имеет разрушительные последствия", - сказал Порошенко.