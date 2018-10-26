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Порошенко: не можна допустити, щоб РФ використала українсько-білоруський кордон

Новини » Політика    26.10.2018 - 14:31
Фото: Петро Порошенко (dsns.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (dsns.gov.ua)

Порошенко перебуває з робочим візитом у Білорусі

Президент України Петро Порошенко заявив про важливість недопущення того, щоб Російська Федерація використала українсько-білоруський кордон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

За словами Порошенка, українсько-білоруський кордон є кордоном дружби і є дуже важливим.

"Це є кордон дружби, і ні в якому разі не маємо допустити, щоб для України з території Білорусі була будь-яка загроза. Ми не чекаємо, знаємо, що цього не буде і звичайно ми не хочемо, щоб Росія використала Білорусь для того, щоб зайти нам у фланг", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 26 жовтня, Порошенко і президент Білорусі Олександр Лукашенко проведуть зустріч на форумі регіонів в Білорусі. До участі та виступів на основній площадці форуму глави держав проведуть зустріч у форматі "один на один".

Зазначимо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що перебування українців в Білорусі можна назвати потенційно небезпечним

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