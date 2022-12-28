Порошенко назвав складові механізму закінчення війни
Пʼятий президент Петро Порошенко пояснив, що має лежати в основі механізму закінчення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю Порошенка телеканалу "Прямий".
"Перше - це зброя. Друге - санкції і ембарго для Росії. Третє - фінансова допомога. Бо Україна сьогодні без фінансової і зовнішньої допомоги нездатна через електричний блекаут, через велику кількість тих, хто виїхав, самостійно обслужити не просто військові, а й соціальні, економічні, фінансові потреби. Четверте - відповідальність, справедливість. Відповідальність путіна, відповідальність росіян, відповідальність Росії. За той жах, який був наведений в Україні та й по всьому світові. І п’яте, а може перше - членство України не тільки в ЄС, але й обов’язково в НАТО", - заявив Порошенко.
На його думку, ніякого іншого механізму глобальної безпеки для України, ніж членство в НАТО, не існує.
Нагадаємо, нещодавно керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на зустрічі з послами країн Великої сімки презентував формулу миру, запропоновану главою держави Володимиром Зеленським. Також у середині грудня Єрмак зазначив, що переговори з РФ – останній крок до миру, а не перший.
Додамо, що на думку генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, переговори між РФ та Україною про мир найближчим часом навряд чи можливі, і військове протистояння, ймовірно, продовжиться.
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