Порошенко назвал составляющие механизма окончания войны
Пятый президент Петр Порошенко объяснил, что должно лежать в основе механизма окончания войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Порошенко телеканалу "Прямой".
"Первое - это оружие. Второе - санкции и эмбарго для России. Третье - финансовая помощь. Потому что Украина сегодня без финансовой и внешней помощи неспособна из-за электрического блэкаута, из-за большого числа выехавших самостоятельно обслужить не просто военные, но и социальные, экономические, финансовые нужды Четвертое - ответственность, справедливость. Ответственность путина, ответственность россиян, ответственность России. За тот ужас, который был приведен в Украине и по всему миру. И пятое, а может первое - членство Украины не только в ЕС, но и обязательно у НАТО", - заявил Порошенко.
По его мнению, никакого другого механизма глобальной безопасности для Украины, чем членство в НАТО, не существует.
Напомним, недавно руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с послами стран Большой семерки представил формулу мира, предложенную главой государства Владимиром Зеленским. Также в середине декабря Ермак отметил, что переговоры с РФ - последний шаг к миру, а не первый.
Добавим, что, по мнению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, переговоры между РФ и Украиной о мире в ближайшее время вряд ли возможны, и военное противостояние, вероятно, продолжится.
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