Порошенко назвал составляющие механизма окончания войны

"Первое - это оружие. Второе - санкции и эмбарго для России. Третье - финансовая помощь. Потому что Украина сегодня без финансовой и внешней помощи неспособна из-за электрического блэкаута, из-за большого числа выехавших самостоятельно обслужить не просто военные, но и социальные, экономические, финансовые нужды Четвертое - ответственность, справедливость. Ответственность путина, ответственность россиян, ответственность России. За тот ужас, который был приведен в Украине и по всему миру. И пятое, а может первое - членство Украины не только в ЕС, но и обязательно у НАТО", - заявил Порошенко.

По его мнению, никакого другого механизма глобальной безопасности для Украины, чем членство в НАТО, не существует.