Чи є перспектива мирних переговорів між Україною та РФ: відповідь генсека ООН

"Я не дивлюся оптимістично на можливість ефективних переговорів про мир у найближчому майбутньому. Я вважаю, що військове протистояння продовжиться і вважаю, що нам ще доведеться почекати моменту, коли серйозні переговори про світ стануть можливими. На найближчому горизонті я їх не бачу, тому ми концентруємо зусилля на інших аспектах ситуації - підвищенні ефективності зернової угоди, додаванні до неї нових складових, а саме експорту аміаку. Ми також зацікавлені в прискоренні обміну полоненими", - зазначив Гутерріш.

Він також підкреслив, що в 2023 році можна досягти завершення конфлікту.

"Коли я говорив про те, що не бачу можливостей для мирних переговорів у найближчій перспективі, я не мав на увазі весь 2023 рік. Я дуже сподіваюся, що 2023 року ми зможемо досягти миру в Україні", - додав генсек ООН.