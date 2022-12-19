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Чи є перспектива мирних переговорів між Україною та РФ: відповідь генсека ООН

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Понеділок 19 грудня 2022 17:48
Чи є перспектива мирних переговорів між Україною та РФ: відповідь генсека ООН Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Переговори про мир в Україні найближчим часом навряд чи можливі, військове протистояння, ймовірно, продовжиться.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Я не дивлюся оптимістично на можливість ефективних переговорів про мир у найближчому майбутньому. Я вважаю, що військове протистояння продовжиться і вважаю, що нам ще доведеться почекати моменту, коли серйозні переговори про світ стануть можливими. На найближчому горизонті я їх не бачу, тому ми концентруємо зусилля на інших аспектах ситуації - підвищенні ефективності зернової угоди, додаванні до неї нових складових, а саме експорту аміаку. Ми також зацікавлені в прискоренні обміну полоненими", - зазначив Гутерріш.

Він також підкреслив, що в 2023 році можна досягти завершення конфлікту.

"Коли я говорив про те, що не бачу можливостей для мирних переговорів у найближчій перспективі, я не мав на увазі весь 2023 рік. Я дуже сподіваюся, що 2023 року ми зможемо досягти миру в Україні", - додав генсек ООН.

Раніше ми писали, що узгодження Євросоюзом запровадження нових санкцій щодо РФ через війну проти України було ухвалено на тлі інтенсивного лобіювання з боку генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

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