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Порошенко назван самым эффективным президентом в вопросах внешней политики

Новина українською →
Киев, Среда 25 августа 2021 19:31
Порошенко назван самым эффективным президентом в вопросах внешней политики Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Пятого президента Петра Порошенко назвали самым эффективным президентом в вопросах внешней политики.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование аналитического центра в сфере внешней политики и международной безопасности "Украинская призма".

Так, опрос среди 100 экспертов проводилось в период с 16 по 20 августа.

По мнению экспертов эффективным президентом в вопросах внешней политики является именно Порошенко - так считает 75 опрошенных.

На втором месте Леонид Кучма, за него отдали голоса 14 экспертов. Третий Леонид Кравчук (5 голосов), четвертый - Владимир Зеленский (4 голоса), а Виктора Ющенко поддержали лишь два эксперта.

Порошенко назван самым эффективным президентом в вопросах внешней политики

При этом наибольшей победой во внешней политике эксперты назвали заключения соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной - за это отдали голоса 45 экспертов. Еще 24 эксперты выделили как победу получения "безвизовых" со странами ЕС.

Напомним, что и подписание соглашения об ассоциации, и получения "безвизовых" состоялось во времена президентства Петра Порошенко.

Кроме того, эксперты назвали Павла Климкина эффективным министром иностранных дел независимой Украины. И здесь стоит отметить, что именно он участвовал в переговорах об Ассоциации Украина-ЕС, а также в подписании "безвизовых".

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