Порошенко назван самым эффективным президентом в вопросах внешней политики

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование аналитического центра в сфере внешней политики и международной безопасности "Украинская призма".

Так, опрос среди 100 экспертов проводилось в период с 16 по 20 августа.

По мнению экспертов эффективным президентом в вопросах внешней политики является именно Порошенко - так считает 75 опрошенных.

На втором месте Леонид Кучма, за него отдали голоса 14 экспертов. Третий Леонид Кравчук (5 голосов), четвертый - Владимир Зеленский (4 голоса), а Виктора Ющенко поддержали лишь два эксперта.

При этом наибольшей победой во внешней политике эксперты назвали заключения соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной - за это отдали голоса 45 экспертов. Еще 24 эксперты выделили как победу получения "безвизовых" со странами ЕС.