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Порошенка названо найефективнішим президентом у питаннях зовнішньої політики

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Київ, Середа 25 серпня 2021 19:31
Порошенка названо найефективнішим президентом у питаннях зовнішньої політики Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

П'ятого президента Петра Порошенка названо найефективнішим президентом у питаннях зовнішньої політики.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження аналітичного центр у сфері зовнішньої політики та міжнародної безпеки "Українська призма".

Так, опитування серед 100 експертів проводилося в період з 16 по 20 серпня.

На думку експертів найефективнішим президентом у питаннях зовнішньої політики є саме Порошенко - так вважає 75 опитаних.

На другому місці Леонід Кучма, за нього віддали голоси 14 експертів. Третій Леонід Кравчук (5 голосів), четвертий - Володимир Зеленський (4 голоси), а Віктора Ющенка підтримали лише два експерти.

Порошенка названо найефективнішим президентом у питаннях зовнішньої політики

При цьому найбільшою перемогою у зовнішній політиці експерти назвали укладання угоди про Асоціацію між Євросоюзом та Україною - за це віддали голоси 45 експертів. Ще 24 експерти виділили як перемогу отримання "безвізу" із країнами ЄС.

Нагадаємо, що і підписання угоди про асоціацію, і отримання “безвізу” відбулося за часів президентства Петра Порошенка.

Крім того, експерти назвали Павла Клімкіна найефективнішим міністром закордонних справ незалежної України. І тут варто зазначити, що саме він брав участь у перемовинах щодо Асоціації Україна-ЄС, а також у підписанні "безвізу".

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