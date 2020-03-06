У Порошенко назвали сценарием Кремля предложение возобновить поставки воды в Крым

Заявление новоизбранного премьер-министра Дениса Шмыгаля о восстановлении подачи воды в оккупированный Россией Крым - это предательство интересов украинского и крымскотатарского народов, и свидетельствует о попытке реализовать сценарий Кремля в Украине. Об этом заявил в комментариях журналистам депутат фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий, передает РБК-Украина.

По его мнению, власть "взяла прямой курс на предательство интересов миллионов украинцев, которые живут на оккупированных территориях", добавив, что в парламенте фактически образовалась новая "широкая коалиция" из представителей партии Владимира Зеленского и ОПЗЖ.

"Мы видим, что после избрания последнего правительства и отставки Генерального прокурора в парламенте образовалось устойчивое большинство. Некоторые представители фракции Зеленского за это не голосовали, но Зеленский получил поддержку от "Оппозиционной платформы - За життя". Он получил поддержку от так называемых парламентских групп, которые голосуют, исходя из собственных коррупционных и коммерческих интересов", - сказал Княжицкий.

По его словам, объяснения премьера о том, что его слова о подаче воды в оккупированный Крым, в эфире ток-шоу случайно не расслышали полностью, не воспринимаются серьезно.

"Очевидно, что у Зеленского, - и мы это прекрасно видим, и заявления Шмыгаля, и заявления Арахамии не единственные, уже были похожие заявления Кулебы – стоят на той позиции, что мы должны достичь, как они говорят, мира любой ценой. Но это не есть достижение мира любой ценой - это продолжение войны любой ценой", - подчеркнул представитель "Европейской солидарности".

Напомним, новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "Право на власть" заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что Крым - это Украина и там живут украинцы.

Председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в аннексирован Крым в обмен на уступки со стороны президента России Владимира Путина относительно Донбасса.

Затем он сказал, что во фракции "Слуга народа" никогда не поднимался вопрос о возобновлении поставок воды в Крым.